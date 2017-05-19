صور| وزير السياحة يفتتح فندق «الباتروس أكوا بارك» بحضور عائلة كريستيانو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

افتتح يحيى راشد، وزير السياحة، وعائلة كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، مساء اليوم "الجمعة"، فندق " الباتروس أكوا بارك" بشرم الشيخ، المملوك لرجل الأعمال كامل أبو علي، بتكلفة مليار جنيه، وطاقة فندقية تبلغ 260غرفة.

حضر الافتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وهشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عمرو الجنايني رئيس بنك CIB وأحمد إسماعيل رئيس بنك أبو ظبي، وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين والفنانات.