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فيديو| بكري: المرضى يموتون في مستشفيات الصعيد لنقص الأدوية

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فيديو| بكري: المرضى يموتون في مستشفيات الصعيد لنقص الأدوية فيديو| بكري: المرضى يموتون في مستشفيات الصعيد لنقص الأدوية

التحرير

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مستشفيات الصعيد تعاني من سوء الأوضاع، وتردي الخدمات المقدمة بها، مؤكدًا أن المرضى يموتون فيها؛ لعدم وجود الأدوية.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "وقع هجوم مسلح على شقيقين بمحافظة قنا أثناء بيعهم بقرة بإحدى الأسواق، وعند الانتقال إلى مستشفى أبو تشت لم يجدا رعاية، ومات الشقيقان بعد فترة من النزيف".

وتابع: "صرخوا داخل المستشفيات ولم يجدوا دكتور أو أدوية لإنقاذهم، مفيش حاجه قدرت تعالجهم ظلوا ينزفوا لساعات طويلة حتى ماتوا، هكذا هي الحياة في صعيد ".

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التحرير

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