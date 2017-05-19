بالصور.. انطلاق مهرجان الغردقة للفنون التراثية

البحر الأحمر - أحمد عوض:

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الغردقة للفنون التراثية، المقرر أن يستمر إلى 24 مايو الجاري، وهو الأول من نوعه بالبحر الأحمر، ويهدف إلى حفظ الموروث الثقافي لمصر.

يضم المهرجان العديد من ورش العمل والمعارض الفنية، لجميع أنواع الفنون التراثية والحرف اليدوية المصرية كالخزف، والكليم، والباستر، والفنون التشكيلية.

كما يتضمن المهرجان ورشًا فنية متنوعة للمشاركين، بالإضافة إلى برنامج «الحرفي الصغير» لتدريب الأطفال على الحرف الصغيرة.

يشارك في المهرجان بيت السناري للفنون، ومكتبة الإسكندرية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر، ومؤسسة يدوية، ومنطقة المزار