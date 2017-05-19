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حسام حسن: «البدري» لا يناسب طموحات جماهير الأهلي

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حسام حسن: «البدري» لا يناسب طموحات جماهير الأهلي حسام حسن: «البدري» لا يناسب طموحات جماهير الأهلي

التحرير

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قال حسام حسن، المدير الفني لفريق النادي المصري، إنه رغم الجهد المبذول من قبل حسام البدري، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إلا أنه لا يناسب طموحات الجماهير.

وقال حسام حسن، في تصريحات لبرنامج "الجمعة في "، اليوم الجمعة: "إذا كنت مدرب الأهلي لن أتعصب نهائيًا لأن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة".

وتابع: "مدرب الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وإدارة مستقرة وجمهور يدعم الفريق، مما يتيح للمدرب مجال كبير للإبداع، لا أريد القول أن الأهلي كبير على البدري لكنه أعطى فرصة لانتقاده".

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الجدير بالذكر أن حسام البدري تولى تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي بدلاً من الهولندي مارتن يول.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري بـ75 نقطة بفارق 12 نقطة من مصر المقاصة والذي لديه مباراة، كما يخوض المارد الأحمر منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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