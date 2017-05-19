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إبراهيم حسن: هؤلاء وراء رحيلنا عن الأهلي

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إبراهيم حسن: هؤلاء وراء رحيلنا عن الأهلي إبراهيم حسن: هؤلاء وراء رحيلنا عن الأهلي

التحرير

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صرح إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي المصري، بأن حسن حمدي وتسوبيل وثابت البطل، هم السبب الرئيس في رحيل التوأم عن الأهلي.

وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي : "الأهلي استغنى عنا بحجة الإحلال والتجديد ولم يرحل أحد غيرنا وقبل رحيلنا للزمالك كنا سنحترف بتركيا".

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وتابع إبراهيم تصريحاته قائلا: "حسن حمدي كان يتولى رئاسة النادي لأن صالح سليم كان في رحلة علاج بالخارج وكان يرغب في رحيلنا هو وتسوبيل وثابت البطل وهم السبب الأساسي في رحيلنا عن الأهلي".

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