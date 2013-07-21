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الحلقة (11) من "الكبير أوي": قصة حب "هجرس" و"ناتاشا" تُغضب "جوني"

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الحلقة (11) من "الكبير أوي": قصة حب "هجرس" و"ناتاشا" تُغضب "جوني" الحلقة (11) من "الكبير أوي": قصة حب "هجرس" و"ناتاشا" تُغضب "جوني"

كتب : سهيلة حامد الأحد 21-07-2013 17:00

تعرّف هجرس على صديقة تدعى ناتاشا، عن طريق موقع "فيس بوك"، وفي أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الكبير أوي"، طلب هجرس من جوني مساعدته في اللغة الانجليزية، وأقنع جوني صديقه أن هذه الفتاة تحتال عليه، وفي الغالب ستكون غير جميلة.

فوجئ جوني بناتاشا، التي خالفت ظنه بحسنها، وطلب منه هجرس أن يخرج معهما ليترجم حديثهما، ما أثار غضب جوني، الذي اندهش من حبها لهجرس وتجاهلها له.

ذهب جوني مع هجرس لعائلته لتعريفهم بناتاشا، وحاول إفشال الزواج،ولكن أهل هجرس تمسكوا بها.

أعلن هجرس في نهاية الحلقة أنه تشاجر مع ناتاشا وتركها، وتعرف على فتاة أخرى عبر "فيس بوك"، وعندما رأى جوني صور الفتاة الجديدة غضب بشدة، لأنها فتاة جميلة أيضا.

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