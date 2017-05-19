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بالصور- أهالي ضحايا طائرة باريس المنكوبة يضعون الورود على نصبهم التذكاري

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مصراوي Masrawy

مراسم تأبين الذكرى الأولى لحادث سقوط الطائرةمراسم تأبين الذكرى الأولى لحادث سقوط الطائرة

مراسم تأبين الذكرى الأولى لحادث سقوط الطائرة (1)مراسم تأبين الذكرى الأولى لحادث سقوط الطائرة (1)

كتب- طه عبيد:

حرص عدد من أهالي ضحايا طائرة باريس المنكوبة علي وضع الورود، وإشعال الشموع علي النصب التذاكري المقام لهم خلف مبنى سلطة الطيران المدني، وذلك ضمن مراسم تأبين الذكرى الأولى لحادث سقوط الطائرة.

حضر مراسم التأبين شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، وأهالي ضحايا الطائرة، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والسفير الفرنسي بالقاهرة اندرية باران.

وكان مسئولو وزارة الطيران المدني جهزوا قاعة مزينة برقم رحلة الطائرة المنكوبة لاستقبال أسر الضحايا، فضلا عن تجهيز نصب تذاكري أمام القاعة لإقامة مراسم التأبين.

وكانت طائرة للطيران رحلة رقم 804 والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، سقطت فوق البحر المتوسط قبل دخول الأجواء المصرية بـ 80 ميل، وكان علي متنها 66 راكبا.

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