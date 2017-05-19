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مدرب سندرلاند يحدد سعر «بيكفورد»

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مدرب سندرلاند يحدد سعر «بيكفورد» مدرب سندرلاند يحدد سعر «بيكفورد»

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قال ديفيد مويس، المدير الفنى لفريق سندرلاند الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن أي نادٍ يرغب في الحصول على خدمات الحارس جوردان بيكفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، يتعين عليه دفع 30 مليون جنيه إسترليني.

 وتمكن بيكفورد ان يكون أحد اللاعبين القلائل الذين ظهروا بمستوى جيد مع سندرلاند هذا الموسم، الذي شهد هبوط الفريق من الدوري الممتاز، وأبدت العديد من أندية المقدمة التي رغبتها في ضم الحارس صاحب الـ23 عاما.

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وصرح مويس في مؤتمر صحفي: "لقد قلت طوال الموسم، في بعض الأحيان في رحلتك، ربما يجب أن تبيع لاعبين لتحسن من فريقك. ولكنني سمعت نوعية من الأرقام قد ترددت وهي تبعث السخرية ، ولن تكون مثل هذه الأرقام، ويمكنني التأكيد على ذلك".

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