مدافع أستون فيلا يدخل دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في سباق الحصول على خدمات الفرنسي جوردان أمافي، جناح أيسر فريق أستون فيلا، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكان نادي مارسيليا قد تقدم بعرض لضم المدافع الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مطلع العام الحالي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، كذلك أبدى نابولي اهتمامًا بضمه.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الأتليتي يفكر في تقديم عرض بعد نهاية الموسم الحالي للظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ23 عامًا الذي شارك في 36 مباراة هذا الموسم.

شاهد أيضا

وأفادت الصحيفة بأن الجانب الإسباني يرى أن مدافع نيس السابق بديل مثالي للاعب ثيو هيرنانديز، الذي قد يغادر فيسنتي كالديرون في نهاية هذا الموسم، نظرًا لتنافس ريال مدريد وبرشلونة عليه.

يُذكر أن أمافي انتقل إلى أستون فيلا عام 2015 قادمًا من نيس مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.