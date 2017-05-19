بقيادة فيريرا.. السد القطري يُتوج بكأس الأمير

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توج نادي السد القطري، بلقب كأس الأمير للمرة الـ16 في تاريخة والثالث على التوالي، بعد تغلبه على نادي الريان في نهائي البطولة، اليوم الجمعة، على استاد خليفة الدولي، بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، هو الذي يتولى القيادة الفنية للفريق القطري، واستطاع الحصول على البطولة الثانية له مع السد بعد فوزه بكأس قطر على حساب الجيش.

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بينما يتولى مهام تدريب الريان، الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، ومدرب سوانزي سيتي السابق.