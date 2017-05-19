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بقيادة فيريرا.. السد القطري يُتوج بكأس الأمير

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بقيادة فيريرا.. السد القطري يُتوج بكأس الأمير بقيادة فيريرا.. السد القطري يُتوج بكأس الأمير

التحرير

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توج نادي السد القطري، بلقب كأس الأمير للمرة الـ16 في تاريخة والثالث على التوالي، بعد تغلبه على نادي الريان في نهائي البطولة، اليوم الجمعة، على استاد خليفة الدولي، بنتيجة 2-1.

الجدير بالذكر أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لفريق ، هو الذي يتولى القيادة الفنية للفريق القطري، واستطاع الحصول على البطولة الثانية له مع السد بعد فوزه بكأس قطر على حساب الجيش.

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بينما يتولى مهام تدريب الريان، الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، ومدرب سوانزي سيتي السابق.

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التحرير

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