رجل أعمال روسي يعرض مليار و300 مليون إسترليني لشراء آرسنال

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أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة، بأن رجل أعمال روسي، يحاول شراء نادي أرسنال الإنجليزي، بمبلغ ضخم ومذهل على حد وصف وسائل الإعلام.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ، أن الروسي أوليشير أوسمانوف، والمساهم بنسبة 30% في أرسنال، قدم عرضًا مذهلًا للمساهم الأكبر في نادي أرسنال ستان كرونك، بقيمة مليار و300 مليون جنيه إسترليني لشراء النادي.

وقالت الصحيفة إن كرونك، لم يرد على الرسالة التي وصلته من أوسمانوف قبل شهر تقريبًا، ويُعتقد أنه لا يوجد اهتمام من مجلس إدارة النادي ببيعه.

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ويعد أوسمانوف من المؤيدين البارزين لنادي أرسنال الإنجليزي، وقد هاجم مؤخرًا مدرب الفريق وإدارة النادي وقال: "لا أعتقد أن المدرب هو المسؤول فقط عما يحدث، بعض الاستمرارية يجب أن تحدث، وأولًا يجب إعداد خليفة للمدرب فينجر، ولكن بطريقة محترمة ويجب أن يختار فينجر خليفته في النادي".

واختتم أوسمانوف قائلا: "أنا بعيد تمامًا عن صنع القرار في النادي، القرارات تذهب للمساهم الأكبر، كل المسؤولية تقع على عاتق المساهم الرئيس في النادي".