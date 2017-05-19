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الوحدة يتوج بكأس رئيس الإمارات

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الوحدة يتوج بكأس رئيس الإمارات الوحدة يتوج بكأس رئيس الإمارات

التحرير

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توج نادي الوحدة، بلقب كأس رئيس الإمارات للمرة الثانية في تاريخة، والأولى منذ 17 عاما، بعد تغلبه على نادي النصر في نهائي البطولة اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0.

وبهذا اللقب ضمن نادي الوحدة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، علما أنه أنهى الدوري في المركز الخامس، فيما يحتل النصر المركز السادس.

ويستعد نادي الوحدة لخوض منافاسات البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها في ، في الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس القادم، ويقع نادي الوحدة في المجموعة الأولى بصحبة الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني.

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