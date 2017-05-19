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وفد "إيفاد" يزور الوادي الجديد لتمويل مشروعات إنتاجية

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وفد "إيفاد" يزور الوادي الجديد لتمويل مشروعات إنتاجية وفد "إيفاد" يزور الوادي الجديد لتمويل مشروعات إنتاجية

مصراوي Masrawy

وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التابع للأمم المتحدة، والمكون من 12 متخصصاً في مجال الزراعة، لبحث تمويل مشروعات إنتاجية بالمحافظة.

ناقش الوفد المحافظة مع سكرتير المحافظة تفاصيل الخطة المقترحة للمشروعات المقررة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والهيئات البحثية التابعة، للوقوف على الاحتياجات التنموية المطلوبة لدعم وحل مشاكل صغار المزارعين.

تستمر زيارة الوفد بالمحافظة 4 أيام، يتفقد خلالها مشروعات الصوب الزراعية، ومجمع ومصانع التمور، والصناعات الزراعية التكميلية.​

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