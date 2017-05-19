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النائب أشرف عثمان: السيسي تصدى لنزيف الخسائر في السكك الحديد

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النائب أشرف عثمان: السيسي تصدى لنزيف الخسائر في السكك الحديد النائب أشرف عثمان: السيسي تصدى لنزيف الخسائر في السكك الحديد

التحرير

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أكد النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب، على أن هيئة السكك الحديدية بدأت تأخذ مسارها الصحيح، بعدما نبه الرئيس إلى ضرورة البدء بتطويرها والارتقاء بالبنية التحتية لها وتطوير القطارات والمحطات حتى تتحول من هيئة خاسرة الى هيئة مربحة.

وأشار "عثمان" في بيان له اليوم، إلى أن الهيئة تخسر سنويا مليارات الجنيهات ولايمكن قبول استمرار هذا الوضع ودعمها بمئات الملايين شهريا لدفع رواتب موظفيها، موضحاً أن الحل تطويرها عبر خطة شاملة للنهوض بها.

وشدد النائب علي أن الإرتقاء بهيئة السكك الحديدية سيعود بالنفع على ملايين المستخدمين لها، مؤكداً أن الأولوية للارتقاء بتحسين الخدمة وتوفير عوامل الأمن والسلامة، تجديد البنية التحتية والتى تتمثل فى تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

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