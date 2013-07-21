الحلقة (12) من "الركين": جيكا يكتشف زواج شقيقته عرفيا

كتب : محمود عباس الأحد 21-07-2013 17:00

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "الركين"، بقيام سميح بالبحث عن شقة يستأجرها، بناء على تعليمات أستاذه ووالد خطيبته شوقي، ويطلب أن يكون لهذا المسكن مواصفات خاصة، لكونه مقرا لتجمع كبار المسؤولين بالبلاد.

قام جيكا بالتوسط للمخرج طارق لدى سعد الفقي، صاحب معرض السيارات، لشراء سيارة جديدة له، ويقوم سعد بإعطاء جيكا مبلغ مالي كبير، لتوسطه في إتمام البيع.

وتنتقل الحلقة إلى سميحة، التي تتقابل مع جيكا، ويخبرها بأنه يعرف مكان شقيقها سميح، ويعرض عليها رؤيته فتتردد.

تسلط الحلقة الضوء على تهاني، التي تعاني سوء معاملة أخيها مسعد، بعد خروجه من السجن، وتعمد استغلال أموالها التي تكسبها من عملها.

يعلم جيكا أن فوقية تزوجت عرفيا من تاجر للخردة بوكالة البلح، فيقسم أن يرد شرفه ويجبر هذا الرجل على تصحيح خطأه، فيما يصب جام غضبه على فوقية، ويلقنها علقة ساخنة.

مسلسل "الركين"، من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، ويشارك في بطولته إيمان العاصي وأحمد وفيق ومحمود الجندي ونهال عنبر وأحمد خليل، إلى جانب بطلي المسلسل، محمود عبد المغني، ولقاء الخميسي.