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صور| «مسن الإعدادية» في ضيافة محافظ الدقهلية: نفسي أدخل حقوق

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استقبل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، محمد بدوى محمد بدوى، والمقلب بـ"عجوز الإعدادية"، بن قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد والبالغ من العمر 73 عاما والذي أدى امتحانات الشهادة الإعدادية بصحبة حفيدة محمد وسام محمد، مستمعا لأسباب قيامه باستكمال تعليمه بعد حصوله على شهادة المرحلة الابتدائية عام 1956 وقدم له درع المحافظة تثمينا لجهوده.

وقال محمد بدوي، إنه ينتمي للنقابة العامة للفلاحين ودائما لديه الرغبة بالمشاركة في الموضوعات التي تتناولها النقابة والمساهمة الفعالة في حل أزمة الفلاحين ومعاناتهم، مضيفا «حصلت على الشهادة الابتدائية عام 1956 بعد أن فقدت الأب وقررت العمل بالزراعة ومساعدة والدتي».

وأضاف "تقدمت منذ ثلاث سنوات للمدرسة الإعدادية بقرية الصلاحات لاستكمال تعليمي طلبوا جميع الأوراق التي تثبت حصولي على الشهادة الابتدائية وتقدمت بها واستطعت أداء امتحانات النقل بالصف الأول والثاني الإعدادي إلى أن وصلت للصف الثالث وانتهيت من الامتحانات أمس"، مؤكدا "نفسى أكمل وأدخل الثانوية العامة للالتحاق بكلية الحقوق لأن الدراسة بتعرفنى حقوقي وواجباتي".

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من جانبه أكد محافظ الدقهلية، أن شخصية عم محمد نموذج لا بد وأن يحتذى به لإصراره على مواصلة تعليمه رغم كبر سنه.

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