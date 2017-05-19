الأهلي يكشف موقف «سعد سمير» من مباراة القطن الكاميروني

التحرير

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف سعد سمير، مدافع القلعة الحمراء، من سفره ضمن بعثة الفريق، المتوجهة للكاميرون، لملاقاة نادي القطن الكاميروني، بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه حتى الآن تجري الاتصالات وتنفذ بعض الإجراءات بشأن إمكانية سفر اللاعب مع بعثة الأهلي.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أنه سيتبين موقف اللاعب من السفر صباح غد، السبت، قبل التوجه لمطار القاهرة.

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وكان قد تغيب سعد سمير، مدافع الأهلي عن الفريق فى الفترة الماضية، بسبب ظروف التجنيد.

ومن المُقرر أن يغادر الفريق الأحمر، في تمام الساعة الخامسة من مساء غد السبت.

ويلاقي الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم 23 من مايو الجاري، بدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.