هاني زادة يشيد بفندق إقامة الزمالك في تونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفندق الذي سيشهد إقامة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، استعدادا لمواجهة أهلي طرابلس، في بطولة دوري الأبطال، على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يبعد 10 دقائق عن ملعب اللقاء.

وأكد زادة، أنه تم تجهيز الترتيبات الخاصة للفريق بالملعب الذي سيخوض عليه تدريباته للقاء.

شاهد أيضا

وتفقدا زادة، برفقة إسماعيل يوسف، الفندق والملعب قبل مواجهة الفريق الليبي، الثلاثاء المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أهلي طرابلس التونسي، يوم الثلاثاء القادم، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.