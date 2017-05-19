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صور| وزير الرياضة في ختام بطولة هليوبوليس لذوي القدرات الخاصة

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صور| وزير الرياضة في ختام بطولة هليوبوليس لذوي القدرات الخاصة صور| وزير الرياضة في ختام بطولة هليوبوليس لذوي القدرات الخاصة

التحرير

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حضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الجمعة، ختام بطولة هليوبوليس الدولية الثانية لذوي القدرات الخاصة، في رياضتي تنس الطاولة والسباحة، المقامة في نادى هليوبوليس بمشاركة الفرق العربية من والكويت ولبنان، إلى جانب الفرق المصرية، التي تمثلها أندية الجزيرة والمعادى ووادى دجلة وهليوبوليس.

كان في استقبال الوزير، هارون تونى، رئيس مجلس إدارة نادى هلوبوليس، وأعضاء مجلس الإدارة وليال سعفان مدير العلاقات العامة بنادى هليوبوليس، بحضور محمد سويلم وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحمد كساب مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة الرياضة.

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وأشاد عبد العزيز باهتمام نادى هليوبوليس بذوى القدرات الخاصة، وهم ابطال الذين يشرفون مصر دائما بتحقيق الميداليات، معربا عن سعادته بالتنظيم المتميز، وإنه ليس بجديد على نادى له تاريخه وإنجازاته وعراقته، متمنيا ان تحذو بقية الأندية حذو نادى هليوبليس في تنظيم مثل هذه البطولات.

وكرم عبد العزير الابطال الفائزين و ممثلي الدول العربية و كذلك السباح عمر الشناوى – نادى هليوبوليس المتحدث الرسمى للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

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كما قام الوزير بجولة بالنادى تفقد فيها ملاعب التنس والبليارد مشيدا بهذه المنشات التي تعتبر إضافة للبينة الرياضة المصرية. 

ومن جانبه وجه تونى الشكر لوزير الرياضة على حرصه على مشاركة ابناءه من ذوى القدرات الخاصة في بطولاتهم مشيرا على حرص النادى على الاهتمام بهذه الفئة.

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التحرير

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