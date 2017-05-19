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بالصور.. محافظ الدقهلية يستقبل "عجوز الإعدادية"

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (1)محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (1)

محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (2)محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (2)

محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (3)محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (3)

محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (4)محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (4)

محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (5)محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (5)

محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (6)محافظ الدقهلية يستقبل عجوز الإعدادية (6)

الدقهلية - رامي القناوي:
استقبل محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الجمعة، محمد بدوي، المقلب بـ "عجوز الإعدادية"، ابن قرية كفر الصلاحات بني عبيد، البالغ من العمر 73 سنة، والذي أدى امتحانات الشهادة الإعدادية أمس صحبة حفيده محمد وسام محمد.

خلال اللقاء، استمع المحافظ لقصة كفاح عم محمد عضو نقابة الفلاحين، الذي قال: "حصلت على الشهادة الابتدائية في العام 1956 إلا أنني توقفت عن الدراسة بعدما فقدت أبي، وقررت العمل بالزراعة لمساعدة والدتي".

ويضيف العجوز: "تقدمت منذ ثلاث سنوات للمدرسة الإعدادية بقرية الصلاحات لاستكمال تعليمي وطلبوا الأوراق التي تثبت حصولي على الشهادة الابتدائية فتقدمت بها واستطعت أداء امتحانات النقل بالصف الأول والثاني الإعدادي إلى أن وصلت للصف الثالث الذي انتهيت من امتحاناته بالأمس أنا وحفيدي".

ويستكمل "عم محمد": "نفسى أكمل وادخل الثانوية العامة للالتحاق بكلية الحقوق فالدراسة جعلتني أعي ما هي حقوقي وواجباتي".

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن عم محمد نموذجًا يقتدى به لإصراره على مواصلة التعليم رغم كبر السن، فيما قدم له درع المحافظة تقديرًا.

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