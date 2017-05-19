رئيس الوزراء يصل الأردن للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

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قال طارق عادل، سفير مصر في الأردن، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الجمعة؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في منطقة البحر الميت، ممثلاً عن الرئيس.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "إسماعيل" سيشارك في الجلسة الافتتاحية صباح الغد، بحضور العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدي، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتبع الجلسة الافتتاحية عدد من حلقات النقاش وجلسات عمل نوعية، تتناول موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيسي للمنتدي، وهي تمكين الشباب وتحفيز الريادة والإبداع في اقتصاديات المستقبل.