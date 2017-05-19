مؤتمر دولي برعاية مصر والفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة

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عقد اليوم الجمعة، اجتماع بين ليبيريو أندرياتا، المشرف الأعلى بالفاتيكان على السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول العالم، وسفارة مصر في الفاتيكان والمستشار السياحي في روما، ناقش الخطوات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي تم في 9 مايو الحالي، ما بين يحيى راشد وزير السياحة، و"أندرياتا" خلال زيارة الوزير المصري للفاتيكان.

وأشار السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، إلى أن المباحثات تجرى على قدم وساق بين الجانبين استعداداً لعقد مؤتمر دولي في مصر تحت الرعاية المشتركة لمصر والفاتيكان في أقرب وقت ممكن بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مما يساهم في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة.