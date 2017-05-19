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مؤتمر دولي برعاية مصر والفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة

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مؤتمر دولي برعاية مصر والفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة مؤتمر دولي برعاية مصر والفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة

التحرير

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عقد اليوم الجمعة، اجتماع بين ليبيريو أندرياتا، المشرف الأعلى بالفاتيكان على السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول العالم، وسفارة في الفاتيكان والمستشار السياحي في روما، ناقش الخطوات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي تم في 9 مايو الحالي، ما بين  يحيى راشد وزير السياحة، و"أندرياتا" خلال زيارة الوزير المصري للفاتيكان.

وأشار السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، إلى أن المباحثات تجرى على قدم وساق بين الجانبين استعداداً لعقد مؤتمر دولي في مصر تحت الرعاية المشتركة لمصر والفاتيكان في أقرب وقت ممكن بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مما يساهم في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر بصفة خاصة.

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كما أكد السفير المصري أن المشاورات بين الجانبين تأتي كأحد ثمار الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، إلى مصر في 28 – 29 إبريل 2017؛ تلبية لدعوة الرئيسعبد الفتاح ، ومن ثم فهي تعد استثماراً للزخم الإيجابي الذي تمخض عن الزيارة، كما تأتي تأكيداً لرغبة البابا فرانسيس والفاتيكان في تكثيف التعاون مع مصر في كافة المجالات المتاحة، كما تندرج تحت جهود المصرية وإسهامات وزارتي السياحة والخارجية في تنشيط السياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بإحياء مسار العائلة المقدسة؛ في إطار تنشيط منظومة السياحة العالمية لمصر.

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التحرير

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