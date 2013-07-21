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الحلقة (11) من "الرجل العناب": إيقاف تيسير فهمي عن العمل وإحالته للتحقيق

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الحلقة (11) من "الرجل العناب": إيقاف تيسير فهمي عن العمل وإحالته للتحقيق الحلقة (11) من "الرجل العناب": إيقاف تيسير فهمي عن العمل وإحالته للتحقيق

كتب : محمد عاشور الأحد 21-07-2013 17:01

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الرجل العناب"، قرار من مساعد وزير الداخلية بإيقاف النقيب تيسير فهمي عن العمل، وإحالته للتحقيق، بعدما اتصل بقناة "الفيل"، وناشد "الرجل العناب"، أن ينقذ من القنبلة الجرثومية، الموجودة في الطائرة الهيليكوبتر، أعلى نهر النيل.

وأخبر اللواء فاروق، الذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري، لتيسير، أن فعله مخالف للقانون، وعليه الالتزام بقرار الوزارة، إلا أن تيسير طلب منه أن يكون هذا الأمر سرا بينهما، ولا يحكيه لابنه أو زوجته.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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