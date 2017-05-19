بالفيديو.. مميش: 2017 من أفضل الأعوام في تاريخ قناة السويس

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن عام 2017 سيكون من أفضل الأعوام فى تاريخ قناة السويس، واصفًا مشروع تنمية محور القناة بأنه "العمود الفقري للاقتصاد المصري".

وأضاف مميش، خلال لقائه بقناة "روسيا اليوم"، "الموانئ رزق، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح مشروعات ما شاء الله عليها، وربنا يحفظ القناة".

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وتابع: "قناة السويس أصبحت أسرع قناة في العالم والفضل في ذلك يرجع إلى قناة السويس الجديدة"، موضحًا أن القناة في شهري مارس وأبريل حققت رقما قياسيا في الإيرادات، حيث كان متوسط الإيرادات الشهرية 419 مليون دولار وأصبح 432 مليون دولار بعد تعافي حركة التجارة العالمية.