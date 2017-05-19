وفاة أحد مصابي «تفجير مارجرجس» داخل مستشفى بألمانيا

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أعلنت كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، وفاة ريمون يوسف جرجس، أحد مصابي حادث "تفجير الكنيسة"، الذي وقع مطلع الشهر الماضي، متأثرا بإصابته داخل أحد مستشفيات ألمانيا.

وأضاف القمس صليب كُبيش، أحد الأباء الكهنة بالكنيسة، في تصريحات صحفية، أن المتوفى هو الشهيد رقم 29 من الكنيسة.

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كان الشهيد قد نُقل عقب تفجير الكنيسة لإحدى مستشفيات القاهرة لخطورة حالته، وتم تسفيره لألمانيا لإجراء عدد من العمليات الجراحية، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وتوفى متأثرا بإصابته.

وأعلنت الكنيسة تشييع جثمانه يوم الإثنين المقبل فور وصوله ودفنه مع باقى شهداء الكنيسة بالمقبرة الجماعية بالكنيسة.