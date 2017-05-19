وضع أعلام دول ضحايا الطائرة المنكوبة على مقاعد صالة التأبين بالطيران المدني- صور

كتب - طه عبيد:

وصل مبنى سلطة الطيران المدني، مساء الجمعة، أهالي ضحايا طائرة باريس المنكوبة رحلة رقم 804، والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، للمشاركة في إقامة المراسم الخاصة باحياء ذكري سقوط الطائرة بالبحر المتوسط .

وحرص مسئولو وزارة الطيران المدني، علي تعريف مقاعد أسر الضحايا الاجانب بتعليق العلم الخاص بكل دولة علي المقعد الخاص به، وذلك من جانب المنظمين.

ويحضر مراسم التأبين شريف فتحي وزير الطيران المدني، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران.

وجهز مسئولو وزارة الطيران المدني قاعة مزينة برقم رحلة الطائرة المنكوبة ، لاستقبال أسر الضحايا، فضلا عن تجهيز نصب تذاكري أمام القاعة لإقامة مراسم التأبين .

وكانت طائرة مصر للطيران رحلة رقم 804 والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، سقطت فوق البحر المتوسط قبل دخول الأجواء المصرية بـ 80 ميل، وكان علي متنها 66 راكبا .​