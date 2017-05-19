أخبار عاجلة

8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وضع أعلام دول ضحايا الطائرة المنكوبة على مقاعد صالة التأبين بالطيران المدني- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقاعد صالة التأبين بالطيران المدنيمقاعد صالة التأبين بالطيران المدني

مقاعد صالة التأبين بالطيران المدني (2)مقاعد صالة التأبين بالطيران المدني (2)

مقاعد صالة التأبين بالطيران المدني (3)مقاعد صالة التأبين بالطيران المدني (3)

كتب - طه عبيد:

وصل مبنى سلطة الطيران المدني، مساء الجمعة، أهالي ضحايا طائرة باريس المنكوبة رحلة رقم 804، والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، للمشاركة في إقامة المراسم الخاصة باحياء ذكري سقوط الطائرة بالبحر المتوسط .

وحرص مسئولو وزارة الطيران المدني، علي تعريف مقاعد أسر الضحايا الاجانب بتعليق العلم الخاص بكل دولة علي المقعد الخاص به، وذلك من جانب المنظمين.

ويحضر مراسم التأبين شريف فتحي وزير الطيران المدني، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران.

وجهز مسئولو وزارة الطيران المدني قاعة مزينة برقم رحلة الطائرة المنكوبة ، لاستقبال أسر الضحايا، فضلا عن تجهيز نصب تذاكري أمام القاعة لإقامة مراسم التأبين .

وكانت طائرة للطيران رحلة رقم 804 والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، سقطت فوق البحر المتوسط قبل دخول الأجواء المصرية بـ 80 ميل، وكان علي متنها 66 راكبا .​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر