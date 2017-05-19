أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- تجهيز قاعة في الطيران المدني برقم "الطائرة المنكوبة" احياءً لذكراها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية (1)مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية (1)

مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية (2)مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية (2)

مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية (3)مراسم تأبين ضحايا الطائرة المصرية (3)

كتب- طه عبيد:

جهزت وزارة الطيران المدني، مساء الجمعة، قاعة مزينة برقم رحلة طائرة باريس المنكوبة MS804، لاستقبال أهالي الضحايا الطائرة كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة ، وسقطت فوق البحر المتوسط وكان علي متنها 66 راكبا وذلك للمشاركة في مراسم التأبين .

يحضر مراسم التأبين شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، وأهالي ضحايا الطائرة، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية .

وكانت طائرة مضر للطيران رحلة رقم 804 ، والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، سقطت فوق البحر المتوسط قبل دخول الأجواء المصرية بـ 80 ميل، وكان علي متنها 66 راكبا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب

فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة

فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة

ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ

ننشر أول صورة لـ"أحمد" ضحية التنقيب عن الأثار في كفر الشيخ

مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ

مسعف وسائق يسلمان 5 آلاف جنيه كانت بحوزة مصاب بكفر الشيخ