بالصور- تجهيز قاعة في الطيران المدني برقم "الطائرة المنكوبة" احياءً لذكراها

كتب- طه عبيد:

جهزت وزارة الطيران المدني، مساء الجمعة، قاعة مزينة برقم رحلة طائرة باريس المنكوبة MS804، لاستقبال أهالي الضحايا الطائرة كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة ، وسقطت فوق البحر المتوسط وكان علي متنها 66 راكبا وذلك للمشاركة في مراسم التأبين .

يحضر مراسم التأبين شريف فتحي وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، وأهالي ضحايا الطائرة، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية .

وكانت طائرة مضر للطيران رحلة رقم 804 ، والتي كانت قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا في طريقها للقاهرة، سقطت فوق البحر المتوسط قبل دخول الأجواء المصرية بـ 80 ميل، وكان علي متنها 66 راكبا.