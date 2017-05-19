خلال يومين.. إزالة 270 حالة تعدي على أملاك دولة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، أن حملات مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز وأحياء المحافظة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إزالة 270 حالة تعدي على أراضي زراعية وصحراوية.

نُفذت الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

إلى ذلك، أشار المحافظ إلى تلقي الجهاز الإداري 12 طلب تقنين وضع يد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت الدسوقي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن حملات إزالة التعديات تمكنت خلال يومين من بدء التنفيذ من إزالة 70 حالة بمركز أسيوط بإجمالي مساحة 33 ألفًا و600 متر مربع، منها 5 فدادين متخللات وسط المباني، بينما تم تنفيذ حالة أخرى بحي شرق مدينة أسيوط على مساحة 160 متر مربع، و57 بمركز ديروط، و10 بمركز القوصية، و42 بمركز منفلوط، و33 بالفتح، و12 بأبنوب، و48 بالبداري، و5 بأبوتيج، و42 بمركز صدفا، وحالة بمركز الغنايم، وذلك بإجمالي مساحات في 11 مركزًا، بلغت 15 ألفًا و924 فدانًا.

وأضاف المحافظ أنه تم فتح باب التقدم بطلبات لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بلغت إلى الآن 12 طلبًا بإجمالي مساحة 24 ألف فدان أرض مزروعة، منها 16 ألفًا و300 فدان مستصلحة.

وشدد المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، على مديري الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وبحث سبل تخصيص تلك الأراضي لمشروعات النفع العام لخدمة المواطنين وتقديم بيان دوري بالإزالات التي تمت بنطاق كل مركز وحي، وعرض أي معوقات من شأنها تعطيل عمليات التنفيذ.