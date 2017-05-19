التعادل يحسم موقعة «الدراويش والذئاب» في الدوري الممتاز

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حسم التعادل الإيجابي مباراة الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب كريم بامبو، قبل أن يعادل المقاولون النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب كريم مصطفى.

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وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 41 ويصعد إلى المركز السادس، ويرتفع أيضا رصيد المقاولون إلى النقطة 35 ويبقى في المركز الحادي عشر بجدول الدوري.