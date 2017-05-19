أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

التعادل يحسم موقعة «الدراويش والذئاب» في الدوري الممتاز

Google+ Print
التعادل يحسم موقعة «الدراويش والذئاب» في الدوري الممتاز التعادل يحسم موقعة «الدراويش والذئاب» في الدوري الممتاز

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الإسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز. 

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب كريم بامبو، قبل أن يعادل المقاولون النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب كريم مصطفى. 

شاهد أيضا

وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 41 ويصعد إلى المركز السادس، ويرتفع أيضا رصيد المقاولون إلى النقطة 35 ويبقى في المركز الحادي عشر بجدول الدوري. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب

المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب

طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد

طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد

فيديو| ميرفت الديب: الدروس الخصوصية موجودة في جميع دول العالم

فيديو| ميرفت الديب: الدروس الخصوصية موجودة في جميع دول العالم

«القضاء الإداري» تستكمل ثاني جلسات قضية «مصرف السيل» اليوم

«القضاء الإداري» تستكمل ثاني جلسات قضية «مصرف السيل» اليوم