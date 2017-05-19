«كلوب»: الإصابات حرمتنا من تقديم موسم جيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعي فريقه لتعزيز صفوفه هذا الصيف، مع زيادة عدد المباريات التي سيخوضها الفريق بسبب المشاركة أوروبياً، ولكنه يعتقد أن إضافة الجودة اللازمة للفريق لن تكون سهلة.

يمكن للريدز إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، إن تمكنوا من هزيمة ميدلزبره في الآنفيلد يوم الأحد المقبل، في ختام موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2016-2017، وحتى في حالة عدم النجاح في ذلك، سيشارك الفريق أوروبياً عبر الدوري الأوروبي.

ومع تأكيد المشاركة في بطولة إضافية والرغبة في تطوير الفريق بشكل عام، يطمح ليفربول لجلب أسماء جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأشار كلوب إلى رضاه بالخيارات التي يمتلكها حالياً، ولكنه يشعر أن موسم الفريق كان سيؤدي للمزيد من النجاح لولا الإصابات التي تعرض إليها لاعبوه.

وقال المدرب الألماني لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جداً بأفراد الفريق حالياً، الأمور لم تكن سهلة بالنسبة لنا، لا أدري إن كنت لا أشرح ذلك بشكل جيد بسبب لغتي، ولكننا تعرضنا لسوء الحظ مع الإصابات".

شاهد أيضا

وتابع: "لا أريد التركيز على هذه المشكلة، ولكن هذا هو الواقع، خضنا موسم لم نشارك فيه أوروبياً وكنا نلعب في ثلاث بطولات فقط، لذلك اعتقدت أن عدد أفراد الفريق كافي لما نحتاجه".

وأكمل: "كانت هناك الكثير من الإصابات في نفس الوقت، بالأخص في يناير مع عدم توفر بعض اللاعبين مثل ساديو ماني، كانت الأوقات عصيبة ولا يمكننا اللعب بنفس المستوى في كل مباراة، نحن لسنا آلات، عملنا هنا صعب وليس من السهل القيام به".

وأضاف: "هذه كانت إحدى المشاكل وكان سيساعدنا امتلاك أكثر من لاعب في تلك اللحظة، ولكنني لا أعتقد أن جميع اللاعبين كانوا سيتطورون بنفس الطريقة في كل الفترات الأخرى التي تواجدت فيه جميع الخيارات دون إصابات".

وواصل كلوب حديثه: "بالطبع نحن نحتاج لتطوير الفريق ونريد جلب لاعبين ذو جودة عالية، ولكن يمكنك تصور صعوبة إيجاد لاعبين أفضل من الذين نمتلكهم حاليا، نحن لا نفكر بالأمر مثل المحللين ولا نرى نقاط الضعف هنا أو هناك، هم دائماً يقولون بأن هذا اللاعب أو ذاك ليس جيداً بما يكفي، كيف يمكننا تطوير اللاعبين إن حكمنا عليهم بهذه الطريقة؟".

واختتم قائلا: "حتى الآن كل شيء جيد والفريق ممتاز، نريد أن نصبح أفضل وسنكون أفضل العام القادم بكل تأكيد، هذا هو العمل الذي يجب أن نقوم به، نحن نحتاج بالطبع للاعبين إضافيين لأننا سنشارك أوروبيا".