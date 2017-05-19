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مالاجا يعتمد على العناصر الشابة في مواجهة ريال مدريد

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مالاجا يعتمد على العناصر الشابة في مواجهة ريال مدريد مالاجا يعتمد على العناصر الشابة في مواجهة ريال مدريد

التحرير

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قرر خوسيه جوانزاليس، المدير الفني لفريق مالاجا الإسباني، الاعتماد على العناصر الشابة، في مواجهة ريال مدريد في الجولة الأخيرة من الليجا. 

وقاد خوسيه المران اليوم، على ملعب "لا روساليدا"، استعدادا للمباراة الحاسمة، والمقرر لها الأحد المقبل، والتي سيخوضها الملكي، من أجل اقتناص لقب الليجا.

وواصل ميتشيل، رفع شعار "سنركز على ما يخصنا"، الذي نشره علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس، مؤكدا ابتعاده عن المشاكل المثارة حول المباراة، التي يخوضها بعدد من الغائبين، وهم أدلابرتو بينياراندا المتواجد في صفوف منتخب فنزويلا للناشئين، وروبيرتو روساليس وخوانبي للإصابة.

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ويعتمد ميتشيل، في خطته على العناصر الشابة المؤثرة مثل كيليان وأليكس بينيتيز وماتي تاجتي، بينما يغيب عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة بسبب الإصابة كلا من كونيه و كوزمانوفيتش.

ويتجمع فريق مالاجا يوم السبت لأداء المران الأخير، والذي على إثره سيحدد ميتشيل قائمة الفريق المكونة من 18 لاعبا لخوض اللقاء أمام الفريق المدريدي.

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التحرير

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