علاقتها بـ«السعدني» و«صلة قرابة» فنان شهير.. شائعات أثيرت حول ريهام حجاج

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جدل كبير أثير حول الفنان ريهام حجاج بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالفنان أحمد السعدني، لتقديمهما العديد من الأعمال الفنية معا، ورد الأخير بطريقة ساخرة على تلك الأخبار عبر حسابه بموقع "إنستجرام": " انفراد بالصور في سرية تامة عقد القران في فندق ٣ نجوم، عشان أنا مشتغلتش رمضان ده، و العروسه لابسة أزرق عشان الحسد، وعشان الدولار غلي شهر العسل في جمصة إن شاء الله".



ردت ريهام على الصورة قائلة: "الصورة دي من كواليس سوء تفاهم من ٤ سنين وطبعا كالعادة أحمد لازم يهزر ويقلش والناس بتصدق".

لم تكن هذه المرة الأولى التى تطلق الشائعات حول ريهام حجاج ونرصد أبرز تلك الشائعات خلال التقرير التالي..

صلة القرابة بينها وحجاج عبد العظيم

كان يعتقد في بداية ظهورها بأنها نجلة الفنان حجاج عبد العظيم بسبب تشابه الأسماء، إلا أن الأخير نفى ذلك الأمر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قائلًا: "أي حد في الدنيا يتمنى أن تكون ريهام بنته كفنانة جميلة، لكن للأسف ريهام ليست بنتي ولا تمت لي بصلة إلا كزميلة في الوسط الفني، وأنا لي من الأولاد اثنين خالد ودنيا، خالد المعهد العالي للفنون المسرحية، ودنيا تالتة إعلام".

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علاقتها بنجل مجدي كامل

بسبب صورتها مع نجل الفنان مجدي كامل والفنانة ريهام أحمد، اعتقد البعض أن سمة علاقة بينهما، فصغر عمر "عادل" لم يمنع مروجي الشائعات من إطلاق تلك الأخبار.

ونفى الفنان مجدي كامل تلك الشائعات، مؤكدًا أن هناك علاقة صداقة تجمع بين ابنه وعدد كبير من الفنانين، موضحا أنها ليست أول شائعة تلاحقه.

خلافاتها مع فريق عمل «هبة رجل الغراب»

انتشرت العديد من الشائعات حول خلافاتها من أبطال مسلسل "هبة رجل الغراب" بالجزئين الأول والثاني، لكنها نفت تلك الأخبار وأبدت تعجبها من هذه الشائعات التي تحاول أن تنال من العمل.