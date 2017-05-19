صور| لليوم الثالث.. محافظ القليوبية يقود حملة لاسترداد أملاك الدولة

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قاد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لليوم الثالث على التوالي لاستعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أسفرت الحملة التي نفذتها المحليات، بالتنسيق مع الشرطة فى استرداد نحو 50 فدانا حتى الآن من خلال تنفيذ قرارات إزالة للتعديات على أملاك الري والسكة الحديد والأوقاف والزراعة بالخانكة وشبين القناطر وكفر شكر .

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وأكد "عشماوي" فى تصريحات صحفية استمرار حملات إزالة التعديات يومياً لانتزاع أملاك الدولة من مغتصبيها وأنه لا تراجع عن الحملات حتى ينتزع كافة أملاك الدولة تم الحصول عليه بالمخالفة للقانون.