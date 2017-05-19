نائب برلماني يتقدم بمشروع قانون لتجريم الأسماء «الشاذة»

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قال النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو شاذة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى القضاء على الأسماء "التي ليس لها معنى والتي قد تكون منافية للأخلاق"، حسب وصفه.



وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اختيار اسم مناسب وكريم للمولود من الأمور التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يخالفه البعض عن طريق تسمية أبنائهم بأسماء "شاذة"، مستطردا: "تلاقي واحد مسمي بنته أنيتا أو واحد يكون مسلم ويسمي أبنه جورج أو اسم أجنبي".

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وأكد النائب أن العقوبات الموجودة بالقانون تأديبية وليست مُغلظة، حيث ستبدأ بعدم قيد اسم "شاذ"، مرورا بغرامة بسيطة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، انتهاء بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر في حالة إصرار الأب على التسمية.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يراجع مشروع قانونه من الناحية الدستورية بحيث لا يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للأفراد، مؤكدا أنه سيتقدم به للمجلس فور انتهائه من المراجعة.