موسكو: استئناف الرحلات مع مصر مرهون بمستوى أمن المطارات

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية لن تتخذ قرارًا بشأن استئناف رحلاتها الجوية مع مصر، إلا بعد أن يؤكد الخبراء أن المطارات المصرية وصلت إلى مستوى أمني مناسب.

"دفوركوفيتش" قال، لوكالة "تاس" الروسية، "إن هذا السؤال يوجه لخبرائنا. فإذا لم تؤكد أجهزة أمن الطيران المدني أن كل شيء على ما يرام، فلن نكون قادرين على اتخاذ قرار باستئناف الرحلات".

وكانت الحكومة الروسية قد وافقت، في فبراير الماضي، على بروتوكول تعاون ثنائي لأمن الطيران مع مصر، وضعته وزارة النقل الروسية.

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وتقول الوثيقة إن شركات الطيران الروسية والمصرية لن تتمكن من استئناف رحلاتها بين البلدين إلا إذا تم إبرام اتفاق أمني مع شركة روسية خاصة.

وطبقا للبروتوكول، فإن الشركة التى ستختارها هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا" سوف تكون مسئولة عن مراقبة أمن الطيران. كما سيكون للشركة الحق فى السيطرة على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالطائرات والركاب والبضائع والأمتعة والبريد والطيران على متن الرحلات المتوجهة إلى روسيا.

وكانت روسيا ومصر تجريان محادثات بشأن استئناف الخدمة الجوية منذ أواخر عام 2015، عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة، الذي راح ضحيته 224 راكبا.