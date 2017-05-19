أخبار عاجلة

8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

موسكو: استئناف الرحلات مع مصر مرهون بمستوى أمن المطارات

Google+ Print
موسكو: استئناف الرحلات مع مصر مرهون بمستوى أمن المطارات موسكو: استئناف الرحلات مع مصر مرهون بمستوى أمن المطارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، اليوم الجمعة، أن الروسية لن تتخذ قرارًا بشأن استئناف رحلاتها الجوية مع ، إلا بعد أن يؤكد الخبراء أن المطارات المصرية وصلت إلى مستوى أمني مناسب.

"دفوركوفيتش" قال، لوكالة "تاس" الروسية، "إن هذا السؤال يوجه لخبرائنا. فإذا لم تؤكد أجهزة أمن الطيران المدني أن كل شيء على ما يرام، فلن نكون قادرين على اتخاذ قرار باستئناف الرحلات".

وكانت الحكومة الروسية قد وافقت، في فبراير الماضي، على بروتوكول تعاون ثنائي لأمن الطيران مع مصر، وضعته وزارة النقل الروسية.

شاهد أيضا

وتقول الوثيقة إن شركات الطيران الروسية والمصرية لن تتمكن من استئناف رحلاتها بين البلدين إلا إذا تم إبرام اتفاق أمني مع شركة روسية خاصة.

وطبقا للبروتوكول، فإن الشركة التى ستختارها هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا" سوف تكون مسئولة عن مراقبة أمن الطيران. كما سيكون للشركة الحق فى السيطرة على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالطائرات والركاب والبضائع والأمتعة والبريد والطيران على متن الرحلات المتوجهة إلى روسيا.

وكانت روسيا ومصر تجريان محادثات بشأن استئناف الخدمة الجوية منذ أواخر عام 2015، عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة، الذي راح ضحيته 224 راكبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 20 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20 مايو 2017 بالصاغة في مصر