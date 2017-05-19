إنهاء خصومة ثأرية امتدت 26 عامًا بين عائلتين في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهد ديوان عائلة البخايتة بقرية جزيرة المعابدة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "الشرفاء" و"أولاد بدوي"، بعد خصومة ثأرية استمرت 26 سنة.

حضرت إنهاء الخصومة لجان المصالحات والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، بمشاركة اللواء خالد راضي نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد عمر عمار زناتي مأمور مركز منفلوط، والمقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط.

تعود الخصومة إلى العام ١٩٩١ بسبب خلاف على أولوية المرور، ما راح ضحيته ٨ أشخاص من الطرفين.