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في ذكرى إنشائه.. «ويمبلي» يتزين بأعلام مصر والأهلي

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في ذكرى إنشائه.. «ويمبلي» يتزين بأعلام مصر والأهلي في ذكرى إنشائه.. «ويمبلي» يتزين بأعلام مصر والأهلي

التحرير

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أشعل مسئولو ويمبلي، أضواء الملعب بألوان الفرق والمنتخبات التي لعبت عليه منذ عام 2007، احتفالًا بمرور 10 أعوام على إنشائه.

وزينت أعلام منتخب ، والنادي الأهلي المصري، الملعب الإنجليزي، في الاحتفال بالعيد العاشر للملعب.

ووصل عدد الفرق والمنتخبات التي لعبت على الملعب التاريخي منذ عام 2007، إلى 166 فريقا، بعد تجديده في ذلك العام.

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وتم وضع شعار المصري، وشعار النادي الأهلي، بعد أن لعب المنتخب الوطني مع المنتخب الإنجليزي، ولعب النادي الأهلي مع برشلونة الإسباني على الملعب التاريخي.

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التحرير

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