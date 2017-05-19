في ذكرى إنشائه.. «ويمبلي» يتزين بأعلام مصر والأهلي

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أشعل مسئولو ستاد ويمبلي، أضواء الملعب بألوان الفرق والمنتخبات التي لعبت عليه منذ عام 2007، احتفالًا بمرور 10 أعوام على إنشائه.

وزينت أعلام منتخب مصر، والنادي الأهلي المصري، الملعب الإنجليزي، في الاحتفال بالعيد العاشر للملعب.

ووصل عدد الفرق والمنتخبات التي لعبت على الملعب التاريخي منذ عام 2007، إلى 166 فريقا، بعد تجديده في ذلك العام.

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وتم وضع شعار المنتخب المصري، وشعار النادي الأهلي، بعد أن لعب المنتخب الوطني مع المنتخب الإنجليزي، ولعب النادي الأهلي مع برشلونة الإسباني على الملعب التاريخي.