خوفا من «غدر البدري».. الأهلي يبدأ «تجميع» سير ذاتية لمدربين

التحرير

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بدأت لجنة التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تكوين بعض السير الذاتية لمدربين أجانب، خوفًا من رحيل حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، في أي وقت.

وعلمت «التحرير» أن لجنة التعاقدات، بدأت في فتح حلقة اتصال بالعديد من وكلاء المدربين، وتحضير قائمة أسماء من المدربين ذو الفئة الثانية والثالثة.

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ووصلت بعض الأنباء لمجلس إداراة النادي الأهلي بقيادة محمود طاهر، أن مباراة القطن الكاميروني المُقبلة، قد تكون فاصلة في قرار «البدري» سواء بالرحيل أو بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء، وبخاصة بعد الاداء الباهت في مباراة زاناكو الزامبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ومباراة الشرقية، والتي انتهت أيضًا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، ببطولة الدوري العام.

والمُقرر أن يلاقي الأهلي نظيره القطن الكاميروني، إقامتها يوم 23 من مايو الجاري، بدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.