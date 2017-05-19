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إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع مرتضي منصور

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إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع مرتضي منصور إيناسيو يعقد جلسة خاصة مع مرتضي منصور

التحرير

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، جلسة مع المستشار رئيس النادي، اليوم الجمعة، وذلك لتقديم الشكر للمستشار على دعمه للفريق والحفاظ على حقوقه.

وشدد البرتغالي، خلال جلسته مع المستشار مرتضى منصور، على أن الفريق سيسعى خلال اللقاءات المقبلة لتحقيق الانتصارات ومواصلة الأداء الجيد في ظل دعم مجلس الإدارة وتوفير كافة الأمور داخل الفريق.

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كما أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس أمام وادي دجلة في الدوري بهدفين لهدف، مشيدا بالأداء والروح بالفريق.

كانت الجلسة التي عقدت اليوم، جاءت بناء على رغبة المدير الفني للفريق البرتغالي أوجستو إيناسيو.

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التحرير

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