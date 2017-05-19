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توافد وسائل إعلام محلية وعالمية لحضور الذكرى الأولى لـ"طائرة باريس"

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توافد وسائل إعلام محلية وعالمية لحضور الذكرى الأولى لـ"طائرة باريس" توافد وسائل إعلام محلية وعالمية لحضور الذكرى الأولى لـ"طائرة باريس"

مصراوي Masrawy

مراسم تأبين ضحايا طائرة باريس المنكوبة

كتب- طه عبيد:

توافدت عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلى مقر سلطة الطيران المدني، لحضور مراسم تأبين ضحايا طائرة باريس المنكوبة رقم ms804، والتي سقطت العام الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلي القاهرة العام الماضي.

ومن المقرر أن يشارك في مراسم التأبين شريف فتحي وزير الطيران، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة، وقيادات الطيران المدني، ومصرللطيران، فضلاً عن عدد من أهالى ضحايا الطائرة.

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