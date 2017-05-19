«بيكيه» يعود لتدريبات برشلونة

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شارك جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، في تدريبات فريقه اليوم الجمعة، بعد تماثله للشفاء من فيروس المعدة الذي أبعده عن الفريق لأكثر من 7 أيام.

ولم يشارك بيكيه في مران الفر يق الكتالوني الأسبوع الماضي، وغاب عن لقاء لاس بالماس في الجولة الماضية من الليجا، الذي انتهى بنتيجة 4-1.

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وغادر بيكيه المستشفى، يوم الأحد الماضي، حيث امتثل للراحة لمدة 4 أيام ليعود صباح اليوم للتدريب استعدادا للمشاركة في مباراة إيبار يوم الأحد القادم، في إطار الجولة الأخيرة من الليجا الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، الذي يحتاج للفوز على إيبار في انتظار هدية من مالاجا، بتحقيق الفوز على النادي الملكي.