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بايرن يضع اسم «لام» في قائمة المشاهير

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بايرن يضع اسم «لام» في قائمة المشاهير بايرن يضع اسم «لام» في قائمة المشاهير

التحرير

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قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الجمعة، وضع اسم فيليب لام، قائد الفريق الأول، الذي سيعتزل بنهاية الموسم، في قائمة المشاهير بالنادي البافاري.

ويعتبر لام هو أول لاعب يحظى بهذا الشرف منذ وضع اسم أوليفر كان عام 2008.

وتمكن لام، خلال مسيرته الجيدة الفوز بـ8 ألقاب للبوندسليجا وستة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقب ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للفوز بلقب مونديال 2014 مع الألماني.

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وقال كارل هاينز رومينيجيه، نائب رئيس النادي: "فيليب لام أحد اللاعبين الذين يستحقون التواجد في قائمة المشاهير في التاريخ الحديث للنادي. كان شخصا مهما في النادي سواء كلاعب أو كقائد للفريق".

وأضاف: "يستحق هذه الجائزة والتي تضعه في نفس مستوى عظماء بايرن".

وانضم لام لأمثال فرانز بيكنباور وجيرد مولر وأولي هوينيس ولوثار ماتيوس في مجموعة النخبة، علما بأن مباراته الأخيرة ستكون أمام فرايبورج على ملعب أليانز أرينا غدا السبت.

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التحرير

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