«فيفا» يعلن عن تقنية جديدة لمساعدة الحكام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن وقوع الاختيار على تقنية عين الصقر لاستخدامها في نظام مراجعة الفيديو لمساعدة الحكام في ثلاث بطولات مقبلة تابعة للفيفا.

وأوضح "فيفا" أنه جرى توقيع عقد لاستخدام تقنية عين الصقر في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا)، التي تنطلق غدًا السبت، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل في كوريا الجنوبية، وكأس القارات 2017 المقررة في روسيا بين 17 يونيو، و2 يوليو، وكاس العالم للأندية المقررة في الإمارات بين 6 و16 ديسمبر، وذلك بعد مناقصة شاملة.

شاهد أيضا

وسوف تستخدم التكنولوجيا في مساعدة الحكام في التعامل فقط مع الأخطاء الواضحة في اللعبات الحاسمة للمباريات، مثل الأهداف، ضربات الجزاء، والأخطاء التي تستدعي بطاقات حمراء.

ويجرى تطبيق استخدام الفيديو لمساعدة الحكام حاليًا ضمن جولة تجريبية لمدة عامين، ولا يزال بانتظار التصديق النهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن وضع قوانين اللعبة.