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النجم الساحلي يطعن في ترتيب جدول الدوري التونسي

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النجم الساحلي يطعن في ترتيب جدول الدوري التونسي النجم الساحلي يطعن في ترتيب جدول الدوري التونسي

التحرير

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تقدم نادي النجم الساحلي التونسي، بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي "تاس" على خلفية الترتيب النهائي لبطولة كرة القدم المحلية التي أحرز لقبها غريمه الترجي، بحسب ما أفادت المحكمة.

وبموجب الطعن، يطلب النجم الساحلي إلغاء قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المحلي للعبة الصادر هذا الشهر، والذي قضى بتثبيت نتيجة مباراته مع مضيفه الصفاقسي في الأول من مارس، وفاز الصفاقسي في تلك المباراة 3-2، إلا أن النجم الساحلي احتج على النتيجة لكون المباراة شهدت توترا واحتجاجات على التحكيم.

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كان الترجي، أحرز الخميس لقبه السابع والعشرين في الدوري التونسي، بفوزه على النجم الساحلي 3-صفر، لينهي البطولة متصدرا بفارق أربع نقاط عن النجم الساحلي.

وأوضحت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، انها رفضت طلب النجم الساحلي تعليق ترتيب الدوري التونسي، إلا أنها أشارت إلى أن "الترتيب النهائي للدوري سيرتبط بنتيجة التحكيم".

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التحرير

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