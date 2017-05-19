محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

افتتح محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الجمعة، مدرسة عزبة مليكة للتعليم الأساسي بقرية غزاله التابعة لمركز السنبلاوين، وذلك بتكلفة بلغت 2.2 مليون جنيه، بالجهود الذاتية للمواطنين.

تضم المدرسة 11 فصلاً تعليميًا، على مساحة 1540 متر مربع.

في السياق، ثمن المحافظ جهود المواطنين في دعم المشروعات الخدمية بما يحقق مطالب واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدقهلية متميزة في مجالات عدة، اهمها الجهود الذاتية.

التقى المحافظ، خلال الافتتاح أهالي القرية، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا رئيس المركز بالاستجابة لتلك المطالب.

رافق المحافظ اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، وعلي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين.​