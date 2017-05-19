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صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

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التحرير

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أجرى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة النقل العام وإدارة شرطة شركات النقل بموقف أتوبيسات ألماظة، إدارة شرطة مترو الأنفاق محطات "الأهرام، كلية البنات، الاستاد، ارض المعارض، العباسية، عبده باشا، الجيش، باب الشعرية، العتبة الجديدة".

بدأ مساعد وزير الداخلية جولته بالمرور على إدارة شرطة النقل العام للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المبنى، وتابع سير العمل داخل الإدارة ومراجعة الدفاتر، وبعدها توجه لموقف أتوبيسات ألماظة التابع لإدارة شرطة شركات النقل، وأكد ضرورة فحص المترددين من جمهور الركاب والأتوبيسات بدقة وتوسيع دائرة الاشتباه وحثهم على أهـمية اليقظة التامة والإخطار الفوري عن أي ملحوظات في حينه مع حسن معاملة الجمهور، كما نوه بضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المواقف التابعة للإدارة بالكامل وتفتيش وتعقيم الأتوبيسات بواسطة رجال المفرقعات.

وبعدها استقل اللواء "قاسم" قطار المترو من محطة مترو أنفاق الاهرام متجها لمحطات مترو أنفاق "كلية البنات الاستاد، ارض المعارض، العباسية، عبده باشا، الجيش، باب الشعرية، العتبة الجديدة"، وتبيَّن له انتظام كافة الخدمات الأمنية المعينة على الأرصفة.

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وفي نهاية الجولة، شدد على المستويات القيادية والإشرافية بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقع الأحداث المفاجأة والإستعداد التام للتعامل معها، كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان والـتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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