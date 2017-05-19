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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

التحرير

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قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 222 عقدة شمالية غربية فضلا عن ارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1004 درجة، كما أن حالة البحر مضطربة.

وأضاف "يوسف" في بيان له، اليوم الجمعة، أنه تقرر تطبيق القرار على جميع الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وإيقاف جميع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

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التحرير

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