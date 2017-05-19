السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من العميد هاني عويس، مأمور مركز شرطة أبنوب، بالحريق الذي امتددت نيرانه إلى مدرسة "الشهيد عدنان خلاف الريفي" الثانوية، والوحدة البيطرية المجاورة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بالتعاون مع الأهالي، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.