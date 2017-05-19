بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الجمعة، أعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي في مراكز المنيا، وأبو قرقاص، وملوي، وديرمواس، حيث شدد على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع أي تعدي وإزالته والمضي قدما نحو الحفاظ على هيبة الدولة.

وفي السياق، التقى المحافظ عددًا من واضعي اليد، وأوضح لهم كيفية تقديم طلبات التقنين واشتراطاته، إذ يقتصر التقنين فقط على الأراضي المزروعة، وخلاف ذلك سيجرى إزالته وسحب الأرض فورًا، ووضع اللافتات الخاصة بالدولة عليها.

وفيما أكد المحافظ على وضع خطة محكمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي، كلف الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضي في تنفيذ خطة إزالة التعديات، وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة برئاسة السكرتير العام بذلك، والمتابعة المستمرة مع مجموعة عمل إدارة الأزمة بكل مركز.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ مساء اليوم اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة أعمال الإزالات على الأراضي أملاك الدولة.​