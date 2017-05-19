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بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

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مصراوي Masrawy

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (1)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (1)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (2)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (2)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (3)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (3)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (4)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (4)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (5)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (5)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (6)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (6)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (7)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (7)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (8)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (8)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (9)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (9)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (10)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (10)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (11)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (11)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (12)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (12)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (13)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (13)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (14)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (14)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (15)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (15)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (16)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (16)

مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (17)مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو (17)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية المعينة على إدارات شرطة النقل العام، وشرطة شركات النقل.

كما شملت الجولة، متابعة الحالة الأمنية بمحطات (الأهرام - كلية البنات - الاستاد - أرض المعارض- العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة الجديدة) بالخط الثالث من المترو.

وحرص "حسين" على التأكد من انتظام الخدمات المعينة على مداخل ومخارج المبنى، ومتابعة سير العمل داخل الإدارة ومراجعة الدفاتر.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفة مستمرة؛ لتعقيم المواقف التابعة للإدارة بالكامل، وتفتيش وتعقيم الأتوبيسات بواسطة رجال المفرقعات.

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